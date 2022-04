Kitzingen vor 4 Stunden

Transporter angefahren und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag am Klettenberg in Kitzingen. Der Fahrer eines weißen VW-Kleintransporters parkte laut Bericht der Polizei sein Fahrzeug um 10.55 Uhr auf Höhe der Hausnummer 60, um diesen zu entladen. Als er nur etwa zehn Minuten später zu seinem Transporter zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Der Schaden wird von der Polizei mit 700 Euro beziffert.