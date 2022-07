Dettelbach vor 1 Stunde

Transporter angefahren und abgehauen

Eine Unfallflucht hat sich am Montag zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz am Sandweg in Dettelbach ereignet. Ein laut Polizeibericht aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines Kleintransporters beim Rückwärtsrangieren mit dem Fahrzeugheck gegen den Radkasten eines geparkten VW-Transporters stieß. Danach fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Zeuge konnte das Kennzeichen notieren. Gegen den noch festzustellenden Fahrer wird nun wegen Verdachts des Entfernens vom Unfallort ermittelt.