Traktorfahrer soll sich bei der Polizei melden

Eine 29-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit einem Audi auf der Kreisstraße 28 von Euerfeld in Richtung Bibergau. Circa auf der Hälfte der Strecke kam ihr ein Traktor mit einem Ladewagen für Strohballen entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung des Außenspiegels am Audis und des Traktorgespanns, wodurch der Spiegel total beschädigt wurde, heißt es im Bericht der Polizei. Die Frau wendete bei nächster Möglichkeit ihren Pkw. Allerdings konnte sie das Gespann nicht mehr ausfindig machen. Es wird laut Polizeiangaben davon ausgegangen, dass der Traktor-Fahrer den Anstoß mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bemerkte.