Training für mehr Mut

Der Kreisjugendring (KJR) Kitzingen bietet einen zweiteiligen Mut-mach-Kurs für Jungen von neun bis zwölf Jahren an. Der Selbstbehauptungs-Workshop besteht aus einem Grundkurs und dem zugehörigen Aufbaukurs, welche am 26. September (Grundkurs) und am 3. und 4. Oktober (Aufbaukurs) gehalten werden. Die Kurseinheiten beginnen jeweils um 10 Uhr und dauern bis 16.30 Uhr.