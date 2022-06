Etwa 200 Gläubige kamen nach zwei Jahren Pause zum traditionellen ökumenischen Freiluftgottesdienst am Flurdenkmal im Rügerrieth zusammen. Gemeinsam zelebrierten die Pfarrer Sebastian Roth (Obernbreit), Paul Häberlein (Mainbernheim) und Peter Stier (Marktsteft) sowie Diakon Peter Walter (Iphofen) und der Gottesdienstbeauftragte für die Pfarreiengemeinschaft St. Benedikt, Eugen Reifenscheid, den Gottesdienst mit dem Leitwort "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes".

Pfarrer Roth ging in seiner ersten Predigt auf die vom Himmel kommenden Sonnenstrahlen ein und was sie von der Ehre Gottes erzählen. Pfarrer Häberlein ergänzte die Bedeutung von Orten, wo sich Himmel und Erde begegnen und nannte beispielhaft die frisch renovierte Kirche in Obernbreit, deren Kirchengemeinde auch die Kollekte zufallen sollte.

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert (Willanzheim), ihre Kollegin Susanne Knof (Obernbreit) sowie die Bürgermeister Peter Kraus (Mainbernheim) und Thomas Reichert (Marktsteft) sprachen die Fürbitten. Kraus beschrieb die Rügerrieth-Gottesdienste zudem als Glanzlichter im Jahreslauf vieler Menschen, denn es sei ein Gottesdienst in freier Natur und im Angesicht des Kreuzes. Der Gottesdienst solle auch als Möglichkeit der Begegnung gesehen werden. Er dankte allen Beteiligten des Kultur- und Heimatvereins Rügerrieth und dessen Vorsitzenden Ludwig Döppert, den vereinigten Posaunenchören der Kirchengemeinden und allen Helferinnen und Helfern.