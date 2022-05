Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Tradition des Flurgottesdienstes wurde fortgesetzt

In Dettelbach hat die Kath. Pfarrei St. Augustinus die Tradition der Flurprozession und des Flurgottesdienstes an Christi Himmelfahrt nach längerer Pause wieder aufleben lassen. Zusammen mit der örtlichen Kolpingfamilie und Kirchenmusik wurde eine Prozession von der Stadtkirche zur Herz-Jesu-Höhe organisiert. Diese wurde von Fahnenträgern und dem Stadtpfarrer begleitet. An der Herz-Jesu-Höhe, einem der schönsten Aussichtspunkte auf das Maintal, feierte die Wort-Gottesdienst Beauftragte Barbara Dill einen Gottesdienst mit zahlreichen Besuchern. Obwohl Pfarrer anwesend waren, durfte eine Frau den Gottesdienst vorstehen, was in der kath. Kirche nicht üblich ist. Alle Teilnehmer genossen die Atmosphäre dieses besonderen Ortes und freuten sich, wieder in der Natur zusammenzukommen. Anschließend wurde zusammen gepicknickt und das mitgebrachte Essen geteilt. Die Kolpingfamilie schenkte dazu Dettelbacher Wein und alkoholfreie Getränke aus.