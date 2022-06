Fast fertig ist der neue terroir f Punkt auf dem Nordheimer Kreuzberg unterhalb der Aussichtsplattform. Das erläuterte Bürgermeisterin Sybille Säger in einer kurzen Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag im Nordheimer Rathaus. So sind die Stahlbau- und Klempnerarbeiten sowie die Vorarbeiten für die Montage einer Bildwand kurz vor dem Abschluss. Die Bildabnahme für das Wandgemälde ist erfolgt.

Auch zum geplanten Wetterhäuschen und dem Weinkino brachte die Bürgermeisterin den Gemeinderat auf den neuesten Stand. Das Weinkino, das sich unweit des Hallburger Wegs befindet, ist für Besucher des Weinorts nun deutlich erkennbar, da der Metallrahmen angebracht wurde. Auch die barrierefreie Wegführung und verschiedenen Ebenen sind fertiggestellt.

Das Wetterhäuschen steht inmitten der Weinberge unterhalb der Aussichtsplattform. Die Schreinerarbeiten für den Umbau werden durch das Amt für ländliche Entwicklung vergeben. Hier wird zudem ein Insektenhotel aufgestellt.

"Alle touristischen Attraktionen sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein und dann in einem Festakt der Öffentlichkeit übergeben werden. Wir sind nun auf der Zielgeraden", freute sich Bürgermeisterin Sibylle Säger.

Kurze Straßensperrungen

Des Weiteren verwies die Gemeindechefin auf zwei anstehende Straßensperrungen. Im Rahmen der Baumaßnahmen am neuen Kindergarten in Nordheim wurden am Gehweg Randstreifen gesetzt und eine Wasserrinne gepflastert. Der Straßenbelag zur Wasserrinne muss angeglichen werden. Darum wird in diesem Teilbereich der Hallburger Weg vom 27. Juni bis 8. Juli gesperrt.

Außerdem kommt es zu einer Straßensperrung vom 1. bis 3. Juli im Bereich der Langgasse, da im Weingut Nickel Hoftage stattfinden.