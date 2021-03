Wie schlimm traf es im Coronajahr 2020 den Tourismus im Landkreis Kitzingen? Bei dieser Frage musste der Wirtschafts- und Kulturausschuss im Rahmen seiner Haushaltsberatungen ein wenig im Trüben fischen. Da sind zum einen die Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik, die einem die Tränen in die Augen treiben können: Demnach gab es 37,6 Prozent weniger Gäste-Ankünfte im Landkreis. Entsprechend satt fällt auch das Minus bei den Übernachtungen aus; hier fiel mal eben ein Viertel weg. In konkreten Zahlen liest sich das so: Es gab 246 000 Gäste-Ankünfte und 556 000 Übernachtungen. Die Betten-Auslastung lag somit bei 27,5 Prozent und die Aufenthaltsdauer bei 2,3 Tagen.

Auf der anderen Seite schreiben die Statistiker, dass ihre Zahlen wegen der Krise nicht wie gewohnt erhoben werden konnten. Dann ist da wie immer das Problem, dass erst Betriebe ab zehn Betten in die Statistik einfließen. Und: Es gibt "gefühlt" noch ein paar andere Wahrheiten, die auch in keiner Statistik auftauchen.

Wohnmobil-Boom nicht erfasst

Eine dieser Wahrheiten ist: Die Wohnmobile tauchen in dieser Statistik derzeit gar nicht auf – und gerade hier gab es ja zuletzt einen regelrechten Boom. Die Touristenströme dürften sich vergangenes Jahr um einiges verschoben haben, ohne dass sich hier jedoch belastbare Zahlen ergeben hätten. Ein Beispiel: die Mainschleife. Die wurde vergangenen Sommer geradezu überrannt. So sehr, dass es am Ende sogar Proteste gegen den Ansturm und die damit verbundenen Folgen gegeben hatte. Am Ende, so mutmaßten nicht wenige Ausschussmitglieder, gab es gar nicht einen derart eklatanten Einbruch, wie das die Statistik Glauben macht.

Die Vorzeichen für dieses Jahr deuten ebenfalls auf keine allzu große touristische Corona-Delle hin: Die An- und Nachfragen können sich sehen lassen. Der Versand von Info-Broschüren etwa stieg – nach einer Werbekampagne in Zeitungen – von 589 im Vorjahr auf nunmehr 896. Die überarbeitete Camping-Broschüre erfreut sich großer Beliebtheit und macht Lust auf die Saison 2021, da sind sich die Fachfrauen des Regionalmanagements und Dachmarketings sicher. Auch der "Zauber der Vielfalt" ist – unter Vorbehalt – wieder mit jeder Menge Termine erschienen.

Kundschaft hat Erwartungen

Gut läuft es nach Aussage von Maja Schmidt und Simone Göbel auch im Wander- und Fahrradbereich. Es werde hier ständig nachgebessert; die Kundschaft hat entsprechende Erwartungen. Bei den Traumrunden etwa gebe es ständig eine Qualitätskontrolle; aktuell laufen zudem Abstimmungen zwischen Wanderexperten und Kommunen. In diesem Jahr will man das Augenmerk dabei auf die Knotenpunkte richten. Im Radbereich arbeite man gerade daran, ein Netz an Aufenthalts- und Rastplätzen zu entwickeln.