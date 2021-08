Naturnah und umweltbewusst gärtnern ist in Zeiten des Klimawandels ein Gebot der Stunde. Für viele bereits eine Selbstverständlichkeit. Aber was ist ein Naturgarten und wie bekomme ich eine ökologische Vielfalt in meinem Garten?

Der Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege in Kitzingen hat zusammen mit zertifizierten Natur-Gärtnern eine Tour durch diese ausgezeichneten Gärten entwickelt, so Christine Bender, Geschäftsführerin des Bezirksverbandes, in einer Pressemitteilung. Diese Tour bietet allen Gartenfreunden die Gelegenheit Gartenbesitzer und ihre Naturgärten kennenzulernen, sich auszutauschen und von deren Übung und Routine zu profitieren. Vom Naturschaugarten über den naturbelassenen Nutzgarten, Reihenhaus- oder Wohngarten mit großem Schwimmteich bis zum Umwelt- und Lehrgarten ist bei der NaturGartenTour alles dabei.

Infos über die einzelnen Termine und Aktionen findet man online unter www.bv-gartenbauvereine-ufr.de/naturgartentour über die einzelnen Gärten und Aktionen.