Hohenfeld vor 1 Stunde

Tour de Müll in Hohenfeld

In Hohenfeld fand auch heuer wieder eine Müllsammelaktion statt. Bei schönstem Wetter sammelten Alt und Jung in verschiedenen Gruppen allerhand Unrat, wie Flaschen und Plastikabfälle auf. Leider wurden auch sehr viele weggeworfene Mundschutzmasken gefunden! In der Flur selbst war relativ wenig Müll zu finden, dafür entlang der Radwege umso mehr. Abschließend ließen sich alle Helfer die gespendete Brotzeit schmecken. Der Ortsverschönerungsverein bedankt sich bei allen Helfern, besonders bei den Kindern und Jugendlichen, welche ihre Freizeit für ein sauberes Hohenfeld geopfert haben.