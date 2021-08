Düllstadt vor 25 Minuten

Totalschaden nach Schleudertour bei Düllstadt

Ganz offensichtlich zu schnell unterwegs war nach Angaben der Polizei ein 24-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der Staatsstraße zwischen Atzhausen und Düllstadt. Auf halber Strecke geriet der Skoda Fabia ins Schlingern, drehte sich um die eigene Achse und knallte mit dem Fahrzeugheck in den rechten Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen erneut, prallte nun mit der Fahrzeugfront in den Straßengraben und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo das Auto schließlich zum Stehen kam. Der junge Fahrer konnte glücklicherweise unverletzt aus dem völlig zertrümmerten Pkw aussteigen.