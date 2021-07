Kitzingen vor 9 Minuten

Topf auf Herdplatte vergessen

Am Donnerstag ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine Rauchentwicklung in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen in einem Mehrfamilienhaus ein. Vor Ort konnte durch die Streifenbesatzung festgestellt werden, dass ein Kochtopf auf der Herdplatte vergessen wurde. Durch die Hitzeentwicklung verbrannte das Essen, was letztendlich für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle und entlüftete mit technischem Gerät die Wohnung. Es entstand kein Schaden, teilt die Polizei mit.