Wie jedes Jahr bekamen begabte Englischschüler der 9. Jahrgangsstufe an der Staatlichen Realschule Kitzingen die Möglichkeit, am internationalen PET-Test der Universität Cambridge teilzunehmen. Alle acht Teilnehmer bestanden den renommierten Test, sodass ihnen unser Schulleiter Michael Rückel am Montag die begehrten Zertifikate überreichen konnte.

Seit Beginn des letzten Schuljahres hatten sich die Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche zusätzlich zum Pflichtunterricht am Nachmittag mit dem Betreuungslehrer StR (RS) Robert Kolb getroffen, um sich gut auf diesen Test vorzubereiten, bei dem erfolgreichen Schüler:innen ein besonderes Niveau in den wesentlichen Fähigkeiten einer Fremdsprache (den sog. „skills“) bescheinigt wird.

An zwei Samstagen im Juni war es dann so weit: Die Probanden machten sich in ihrer Freizeit auf den Weg zum Prüfungsort, der Maria-Ward-Realschule in Würzburg, wo eine insgesamt über dreistündige Testphase mit Reading, Writing, Listening und Speaking anstand, in der Lese-, Schreib- und Hörverständnis sowie mündliche Ausdrucksfähigkeit in der Fremdsprache Englisch geprüft wurden.

Bei der Verleihung der Zertifikate in der Schülerbibliothek der Realschule Kitzingen zeigte sich RSD Rückel hocherfreut über die Erfolge seiner Schützlinge. Mit dem PET-Zeugnis hätten die Schülerinnen und Schüler ein Pfund, mit dem sie nicht nur in ihren Bewerbungen wuchern könnten. Er freue sich, dass sich die Mühe des außerunterrichtlichen Engagements ausgezahlt hätten, insbesondere für die vier Teilnehmer, die mit dem Prädikat „Pass with Merit“ sogar die höchste Bewertungsstufe erreichten.

Zusammen mit Betreuungslehrer Robert Kolb gab er der Hoffnung Ausdruck, dass die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler auch als Werbeträger für die nächste PET-Generation fungieren mögen.

Von: Robert Kolb (Lehrer, Staatliche Realschule Kitzingen)