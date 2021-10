Wiesentheid vor 1 Stunde

Tolles Sammelergebnis bei Tour de Müll

An einem sonnigen Schultag machten sich fünf Klassen der Nikolaus-Fey-Mittelschule Wiesentheid zusammen mit ihren Klassenlehrern auf den Weg, um in der näheren Umgebung den herumliegenden Müll einzusammeln. Sie beteiligten sich an der Aktion „Tour de Müll“ des Landkreises Kitzingen. Die Schüler und Schülerinnen starteten motiviert und konnten schon bald feststellen, dass neben allerlei Unrat vor allem viele Zigaretten zu finden waren. Diese giftigen Überreste schaden nicht nur der Natur, sondern auch den Menschen. Eine Schülerin meinte: „Da sind so viele Zigarettenstummel. Warum werfen die Leute das einfach weg?“ Ja, warum? Bei diesen Schülern wächst hoffentlich das Bewusstsein, dass man Müll, egal ob groß oder klein, nicht einfach in die Natur werfen soll. Nach dem Fototermin ging es wieder an die Schule, wo jeder Teilnehmer eine kleine Stärkung erhielt und den Schultag ausklingen lassen konnte.