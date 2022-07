Wiesentheid vor 1 Stunde

Tolle Leistung des Blockflötenensembles "Newcomer"

Beim Unterfränkischen Musikschulfestival 2022 am "Tag der Franken" in Aschaffenburg repräsentierte das Blockflötenensemble "Newcomer", unter der Leitung der Musiklehrerin Irmela Goldbach-Rummel, die Sing-und Musikschule Steigerwald vor großem Publikum in der akustisch wohlklingenden Sandkirche am Rande der Aschaffenburger Innenstadt als einer der vier Aufführungsorte des Festivals. In Begleitung ihrer Eltern und Geschwister machten sich die Flötenschülerinnen mit einem Reisebus auf den Weg zum Untermain. Mit im Gepäck ihre Instrumente von der Piccolo-, Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte. Die jungen Künstlerinnen verzückten durch präzises und sehr musikalisches Spiel ihrer Interpretationen überwiegend Barocker Werke die zahlreichen Zuhörer. Natürlich blieb bei schönstem Wetter vor dem Auftritt noch genügend Zeit für einen Spaziergang zu den weiteren Bühnen der Großveranstaltung durch die Aschaffenburger Innenstadt, von dem nahegelegenen Schöntalpark über den Marktplatz, vorbei an der Basilika bis zu Schloss Johannisburg.