Sickershausen vor 1 Stunde

Tolle Atmosphäre im Weingarten

Aus 1 mach 3: Statt zu einem Straßenweinfest lud die Sickershäuser Interessengemeinschaft in diesem Jahr zu gleich drei Besuchen im neu geschaffenen Sickershäuser Weingarten ein. Weinprinzessin Ina I. begrüßte die Gäste auf dem Platz hinter der Festhalle, wo drei Samstage lang in gemütlicher und stimmungsvoller Atmosphäre geschöppelt und geratscht wurde. Der Garten wurde dazu hübsch hergerichtet, mit Lampions über den Tischen, Lichterketten in den Bäumen und vielen weiteren liebevollen Details. Auch wenn im Vorfeld jede Menge zu organisieren war - nicht zuletzt aufgrund der strengen Hygienebestimmungen - waren sich am Ende Veranstalter sowie Gäste einig: Schade, dass drei Samstage so schnell vorüber waren.