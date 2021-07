Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Unbekannter zwischen dem 24. und 25. Juni in der öffentlichen Toilettenanlage in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen. Der Täter bohrte laut Polizeibericht in der Herrentoilette ein etwa zehn Zentimeter großes sogenanntes „glory hole“ in die Zwischenwand der beiden Toilettenkabinen, um eine Kontaktaufnahme zwischen den beiden Kabinen zu ermöglichen.

Hinweise bei der Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Patrick Seeger