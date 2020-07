Tödlicher Unfall: 40-Tonner fährt auf Kleintransporter

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 286 bei Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) ist der Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Mann am Dienstagvormittag an einer roten Baustellenampel gewartet, als von hinten ein 40-Tonner in sein Auto krachte. Da vor dem Transporter ebenfalls ein Laster stand, wurde das kleinere Fahrzeug zwischen den schweren Fahrzeugen zerquetscht. Die Bergung des toten Fahrers gestaltete sich äußerst schwierig.

„Der Kleintransporter kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle“, sagte ein Polizeisprecher zum Unfallhergang. Der auffahrende Lastwagenfahrer verletzte sich bei dem Unfall demnach leicht. Die B 286 wurde bis in den Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zwischen den Ausfahrten Rüdenhausen und Neuses leitete die Feuerwehr den Verkehr um.



Sperrung dauert mehrere Stunden an

Die Feuerwehr Wiesentheid war um 8.40 Uhr alarmiert worden, berichtete Kommandant Michael Rückel. Zunächst bargen die Rettungskräfte das eingekeilte Fahrzeug des tödlich Verunglückten mit einer Seilwinde. Außerdem waren Diesel und Hydrauliköl ausgelaufen und drohten in einen nahen Bach und ins Grundwasser zu fließen. Zusammen mit dem Kreis-Bauhof half die Wehr, den Umweltschaden einzudämmen.

Neben mehreren Einsatzkräften des BRK war die Wehr mit 20 Mann und sechs Fahrzeugen zur Stelle. Besonders tragisch: Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wird die Baustelle an diesem Mittwoch aufgelöst, wie Kommandant Rückert erklärte: "Ausgerechnet am letzten Tag ereignet sich so ein schlimmer Unfall."