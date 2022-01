Nach einem tödlichen Jagdunfall am Dreikönigstag in Volkach (Landkreis Kitzingen) hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen im Blick. Während einer Treibjagd hatte ein Querschläger einen 78-Jährigen getroffen, der dadurch verstarb.

Zu der gemeinsamen Treibjagd hatten sich am Donnerstag, 6. Januar 2022, gegen 10 Uhr mehrere Jäger im Revier Strehlhof getroffen. Als nach der Beendigung der Jagd der 78-Jährige nicht zurückkehrte, machten sich die Jäger auf die Suche nach dem Würzburger. Auf einem Hochsitz entdeckten sie schließlich den leblosen Jäger und informierten sofort Rettungsdienst und Notarzt, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten, so die Polizei. Anschließend übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Jäger stirbt in Hochsitz: Kripo untersucht Waffen

Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag (11. Januar 2022). Was genau während der Treibjagd bei Volkach geschah, sei aber noch nicht vollständig geklärt. Gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamtes stellt die Kripo den möglichen Ablauf nach. Die Waffen der beteiligten Jäger wurden sichergestellt und werden nun untersucht. An der Treibjagd nahmen etwa zehn Personen teil.

Die von der Kripo Würzburg übernommen und vom Bayerischen Landeskriminalamt unterstützen Ermittlungen ließen bisher auf einen Jagdunfall schließen. Zur Bergung des Verstorbenen aus dem Hochsitz rückte die Freiwillige Feuerwehr Volkach mit einer Drehleiter aus.