Anlässlich des Weltgebetstags der Frauen am Freitag, 5. März, hat das WGT-Team der Pfarreiengemeinschaft Stadtschwarzach – Schwarzenau – Reupelsdorf in diesem Jahr Mitnehm-Päckchen mit der Gottesdienstordnung vorbereitet. Diese stehen in und an den Ortskirchen zur Abholung bereit, heißt es in einer Pressemitteilung des WGT-Teams.

Da in diesem Jahr die Bedingungen für das gemeinsame Feiern des Weltgebetstags eingeschränkt sind, möchte das WGT-Team auf diese Weise allen Interessierten ermöglichen Zuhause am Fernseher oder online den Gottesdienst mitzufeiern. Hierzu sendet Bibel TV am 5. März um 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst aus Münster. Alternativ kann dieser auch unter www.weltgebetstag.de angeschaut werden.

Hier bekommt man auch zahlreiche Informationen über Vanuatu und die Frauen dort. Mit Vanuatu, einer im Pazifischen Ozean erst seit 1980 unabhängigen Republik mit rund 300 000 Einwohnern, lernen Interessierte ein “kleines” Land mit “großen” Zielen kennen.