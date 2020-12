Es ist diesmal ein in vielerlei Hinsicht anderes Fest. Vieles fühlt sich anders an. Einiges ist anders. Das Geschenkebesorgen: ungewohnt. Die Teilnehmerzahl: begrenzt. Und die Ausgangssperre gibt es ja auch noch. Lockdown-Weihnachten. Da droht Verdruss. Wie der Heiligabend trotzdem gelingen kann? Wir hätten da ein paar Anregungen, wie es rund um die Uhr entspannt, ruhig, heimelig und besinnlich werden könnte. Ein wichtiger Hinweis vorweg: Die Essenszeiten sind nicht berücksichtigt, aber das bekommen Sie sicher selbst hin.

Krippe am Morgen

Ausschlafen wäre zwar gut – aber vielleicht wäre ein Kirchenbesuch gegen 9 Uhr auch nicht schlecht, um ungestört mit der Familie einen Blick auf die Krippe zu werfen. Krippe am Morgen nimmt Kummer und Sorgen. Auf alle Fälle aber dürfte sich – ganz wichtig in diesen Zeiten – der Andrang um diese Zeit in Grenzen halten.

Spätestens gegen 10 Uhr hat man sich die Inspiration geholt, um mit dem Schmücken des Baumes anzufangen. Und damit auch die letzte Pflichtaufgabe erfüllt ist, folgt gegen 11 Uhr das Geschenke-Einpacken. Jeder für sich in einem Zimmer, versteht sich. Zum Mittag haben wir uns etwas Entspannung verdient, der Klassiker darf nicht fehlen: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gibt's ab 12.15 Uhr in der ARD zu sehen (mehrere Wiederholungen auf verschiedenen Sendern am Nachmittag und am Folgetag). Das bringt die richtige Stimmung, um ein wenig zu experimentieren: Nach dem Film wäre es doch gelacht, wenn wir gebrannte Mandeln nicht selber machen könnten. Sie lassen sich prima in der Pfanne zubereiten. Hier könnte ein Blick ins Internet helfen: www.einfachbacken.de/rezepte/gebrannte-mandeln-einfach-gelingsicher-selber-machen .

Die gute Tat

Hm. Wie das duftet. Da kann man sich kaum konzentrieren, um gegen 14 Uhr mit dem Ausmalen eines Weihnachtsmandalas zu beginnen. Gegen 15 Uhr ist Zeit für einen leckeren Tee; auf Plätzchen, Lebkuchen und Stollen wollen wir wie erwähnt nicht extra hinweisen. Vollgefuttert ist Zeit für einen Spaziergang und eine gute Tat: um 16 Uhr in bisschen Vogelfutter aufhängen, bevor es dunkel wird. Außerdem kann Bewegung nicht schaden – in Anbetracht der drohenden Kalorienlawine in diesen Tagen.

Sie haben schon lange keine Weihnachtsgeschichte mehr vorgelesen? Ab ins Internet und Anregungen holen unter www.katholisch.de/artikel/15872-die-weihnachtsgeschichte-fuer-kinder-erzaehlt . Jetzt, so gegen 17 Uhr, wäre auch die Möglichkeit, um in Ruhe die Weihnachtspost durchzuschauen. Vielleicht bei einer Tasse Glühwein oder Punsch – sozusagen als Nervennahrung für das, was kommt.

Fröhlich gestimmt könnten sie um 18 Uhr mit ihren Lieben Weihnachtslieder anzustimmen. "Last Christmas", "Feliz Navidad" oder Klassiker wie "Stille Nacht" und "O du fröhliche" – das geht doch immer. Davor oder danach kann man sich einen der vielen Fernseh- oder Internet-Gottesdienste zu Heiligabend anschauen. Wer noch einmal an die frische Luft will: Ein Besuch der größten Adventskerze Bayerns in Kitzingen wäre auch nicht die schlechteste Idee.

Bescherung – ganz anders

Für viele ein wichtiger Tagesordnungspunkt: die Bescherung gegen 19 Uhr. Diesmal aber etwas anders. Wie wäre es mit Wichteln? So geht's: Alle Geschenke werden ohne Namen unter den Baum gelegt. Dann wird gewürfelt. Wer die höchste Zahl hat, darf sich ein Geschenk aussuchen. Und dann wird wieder gewürfelt... bis alle Geschenke weg sind. Wäre zumindest ein innovativer Ansatz.

Wem das zu gewagt ist und wer lieber seine eigenen Geschenke will, kann trotzdem Schwung in die Bescherung bringen. Alle Pakete liegen unter dem Baum – allerdings ohne namentliche Zuordnung. Jeder macht nacheinander ein Paket auf – und muss dann raten, für wen das Geschenk gedacht ist.

Der Abschluss des Abends: klassisch. Kramen Sie um 20 Uhr die Spielesammlung heraus. Endlich mal wieder ein Brettspiel. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gerade wenn bei der Bescherung vielleicht nicht alles rund lief, kommt "Mensch, ärgere dich nicht!" wie gerufen. Gerne auch in der Spezial-Version "Weihnachtsmann, ärgere dich nicht!"

Frohe Weihnachten!