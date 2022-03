Kitzingen vor 53 Minuten

Tierischer Besuch an der Realschule Kitzingen

Die 5d und 5c bekamen Besuch auf sechs Beinen: Nein - keine Spinne, auch kein Käfer, sondern von einem Zweibeiner und einem Vierbeiner. Frau Simone Maus und ihre Hündin Joy vom Kind und Hund e.V. führten mit den Klassen ein Sicherheitstraining im Umgang mit Hunden durch. Grundsätzliches, z.B. wie man an einem Hund vorbeigeht oder wie man mit einem fremden Hund in Kontakt tritt, wurde geklärt. Die Schüler und Schülerinnen durften in verschiedenen Szenen die Begegnung mit dem fremden Hund selber ausprobieren. Weil Lucy gar so gut mitgearbeitet hat, bekam sie am Schluss einige Leckerli und Frau Maus natürlich Applaus.