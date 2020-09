Kitzingen vor 7 Minuten

Tiere der Woche: Lebhafte Geschwisterkätzchen suchen Zuhause

Die beiden Geschwisterkätzchen Bagheira und Balu sind viereinhalb Monate alt, geimpft und gechipt. Anfangs sind sie noch schüchtern und möchten erst einmal in Ruhe alles erkunden und kennenlernen. Haben sie sich einen Überblick verschafft und Vertrauen gefasst, sind sie sehr anhänglich und verschmust, schreibt das Tierheim Kitzingen in einer Mitteilung. Altersbedingt sind sie verspielt, neugierig und sehr lebhaft. In ihrem neuen Zuhause möchten sie auf jeden Fall nach der Kastration Freigang genießen. Wer sich für die beiden Kätzchen interessiert, kann sich im Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063 oder www.kitzingen-tierheim.de melden.