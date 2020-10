Kitzingen vor 15 Minuten

Tier der Woche: Verspielter Welpe Linda

Linda ist im Mai geboren und kam gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern Sky und Thor im Kitzinger Tierheim an, hieß es in einer Pressemeldung der Einrichtung. Nun sucht Linda ein neues Zuhause. Sie muss nicht mit ihren Brüdern zusammen vermittelt werden. Linda ist welpentypisch sehr lebhaft, verspielt, anhänglich und fordert ihre Besitzer 24 Stunden am Tag. Eine Welpenschule wäre für sie von Vorteil. Linda sucht hundeerfahrene Menschen mit Geduld, Zeit und viel Liebe. Außerdem wünscht sie sich in ihrem neuen Zuhause einen eingezäunten Garten.