Kitzingen vor 46 Minuten

Tier der Woche: Verspielter Sammy

Sammy ist junghund-typisch lebhaft und verspielt. Er genießt aber auch die ruhigen Minuten auf der Couch, in denen geschmust wird. Er ist ein ganz lieber Kerl, der anfangs etwas schüchtern und zurückhaltend ist, schreibt das Tierheim Kitzingen in einer Pressemitteilung. Wenn Sammy aber auftaut, ist er ein ganz toller, fröhlicher Hund, der bestimmt schnell und gerne lernt, was ihm spielerisch, am besten mithilfe einer guten Hundeschule, beigebracht wird. Sammys neue Herrchen und Frauchen sollten sportlich, aber auch sensibel und liebevoll sein und sich darüber im Klaren sein, dass sie Verantwortung für etliche Jahre übernehmen. Ein eingezäunter Garten muss in Sammys neuem Zuhause vorhanden sein.