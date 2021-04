Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Tyson

Der außergewöhnlich schöne vierjährige Tyson ist ein dringender Notfall, der unbedingt so schnell wie möglich seinen Tierheimzwinger gegen ein passendes Zuhause tauschen muss. Denn mit seinem Temperament und seiner Intelligenz ist er im Tierheim völlig unterfordert und fehl am Platz. Ideal für Tyson sind Menschen, die bereits Erfahrung mit einem Weimaraner haben und wissen, was mit einem Rüden dieser Rasse auf sie zukommt. Gesucht werden sportliche Menschen, die sein Bedürfnis nach körperlicher und geistiger Auslastung erfüllen können. Tyson ist ein "Sensibelchen", ein Seelchen mit einem starken Charakter, der eine konsequente, aber auch sehr liebevolle Hand braucht. Wenn Tyson seine anfängliche Unsicherheit abgelegt hat, ist er absolut liebes- und kuschelbedürftig. Kontakt: Tierheim Kitzingen, Tel.: (09321) 5063 oder www.tierheim-kitzingen.de