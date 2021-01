Kitzingen vor 57 Minuten

Tier der Woche: Schüchterner Zotti sucht erfahrene Besitzer

Obwohl der erst zweijährige Zotti ein kleiner Hund ist, der jedes Kinderherz höher schlagen lässt, sollte er nur bei erfahrenen Menschen einziehen, die ihm klar machen können, dass er es nicht nötig hat, sein Futter zu verteidigen. Wenn das geklärt ist, könnte er auch zu einem vorhandenen Artgenossen kommen, vorausgesetzt die Chemie stimmt und er wird – zumindest anfangs – in einem separaten Raum gefüttert. In Zottis neuem Zuhause sollten besser keine Kinder unter 14 Jahren leben, da er bisher keine guten Erfahrungen mit Kindern gemacht hat, schreibt das Tierheim in einer Mitteilung.