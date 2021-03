Kitzingen vor 22 Minuten

Tier der Woche: Rocky

Rocky wurde am 10. Oktober 2020 geboren. Er ist altersgemäß neugierig und verspielt, anfangs noch etwas schüchtern, ein sogenannter Rohdiamant, der noch nicht ganz ausgewachsen ist. Er zeigt, dass er sehr lernfähig ist, denn an der Leine laufen hat er in kurzer Zeit schon gelernt. In seinem neuen Zuhause wäre idealerweise ein souveräner Ersthund vorhanden, von dem er schnell die Regeln eines Haushundes lernen könnte. Rocky möchte zu verantwortungsbewussten, geduldigen Menschen, die sich bewusst sind, dass ein Hundeleben etwa 14 Jahre Zuwendung bedeuten kann - und ein Junghund noch nicht perfekt ist. Auch tierliebe und hundeerfahrene Kinder ab zehn Jahren dürften gerne in seinem neuen Zuhause leben. Ein eingezäunter Garten sollte vorhanden sein. Rocky ist geimpft und gechipt. Sobald er alt genug ist, sollte er kastriert werden.