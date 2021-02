Kitzingen vor 7 Minuten

Tier der Woche: Notfall Tyson

Der außergewöhnlich schöne Tyson ist ein dringender Notfall, der unbedingt so schnell wie möglich seinen Tierheimzwinger gegen ein passendes Zuhause tauschen muss. Denn mit seinem Temperament und seiner Intelligenz ist er im Tierheim völlig unterfordert und fehl am Platz. Ideal für den vierjährigen kastrierten Rüden sind Menschen, die bereits Erfahrung mit einem Weimaraner haben und wissen, was mit einem Rüden dieser Rasse auf sie zukommt.