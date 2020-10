Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Namenloses Kaninchen

Dieses kleine Kaninchen wurde am 18. Oktober in Wiesentheid gefunden und ist im Kitzinger Tierheim gelandet. Das Tierheim sucht nun nach seinem Besitzer oder jemanden, der das Kaninchen schon einmal gesehen hat. Bis dahin wartet es in der Kaltensondheimer Straße 52. Hinweise unter Tel.: (09321) 5063.