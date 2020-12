Kitzingen vor 19 Minuten

Tier der Woche: Mucki

Mucki ist eine wirkliche Schönheit und eine sehr treue Seele. Sie wurde 2008 geboren, ist geimpft, gechipt und kastriert. Anfangs ist sie noch etwas schüchtern und versteckt sich gerne. Wenn sie merkt, dass ihr niemand was Böses will und sie den Menschen vertrauen kann, kommt sie auch aus ihrem Versteck raus, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims. Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie sehr verschmust und liebt Streicheleinheiten. In ihrem neuen Zuhause wünscht sich Mucki nach der Eingewöhnungszeit Freigang. Mehr Infos zu Mucki und anderen Tieren des Tierheims unter Tel.: (09321) 5063.