Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Lola sucht dringend ein Zuhause

Auch ohne Schwanz ist Lola eine wirklich hübsche Hündin, die aber noch einiges kennenlernen muss. Dies wird aber nicht schwer, da sie sehr neugierig ist. Allerdings leidet Lola im Tierheim sehr unter Stress. Dadurch muss sie so schnell es geht in ein neues Zuhause, in dem sie umsorgt wird. Alleine bleiben kann sie nicht, da reagiert sie mit Panik.