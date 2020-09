Kitzingen vor 2 Stunden

Tier der Woche: Lebhafter und lieber Goldie sucht Zuhause

Der zweijährige Goldie ist ein sehr lieber Hund, der alle Menschen und auch jeden Hund mag, schreibt das Kitzinger Tierheim in einer Mitteilung. Altersbedingt ist er sehr lebhaft und neugierig. Goldie liebt lange Spaziergänge, die er auch auf jeden Fall braucht. Doch danach darf das Kuscheln nicht fehlen. Der Rüde sucht ein neues Zuhause mit einem eingezäunten Garten, in dem er toben und rennen kann. Außerdem möchte er im Garten auch die ruhigen Momente in der Sonne genießen.