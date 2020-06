Kitzingen vor 50 Minuten

Tier der Woche: Kater Chilli

Chilli ist ein unglaublich hübscher Kater. Er ist circa 2018 geboren und kastriert. Er sucht nun ein neues Zuhause mit viel Freigang, am liebsten auf einem Bauernhof, Reiterhof oder ähnlichem. Wenn Chilli gestreichelt werden will, fordert er seine Streicheleinheiten ein. Will er aber nicht mehr, dann zeigt er das auch. Er ist einfach ein Kater, der weiß, was er will. Ein Schmusekater wird er auf keinen Fall. Wer Chilli kennenlernen möchte, meldet sich beim Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063 oder im Internet unter www.tierheim-kitzingen.de