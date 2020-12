Kitzingen vor 19 Minuten

Tier der Woche: Karlotta

Darüber, dass Zwergwidder überaus soziale Tiere sind, die nicht allein gehalten werden sollten, hatten sich die Menschen, die Karlotta im Tierheim abgegeben haben, offenbar nicht informiert, schreibt das Tierheim in einer Pressemitteilung. Die nicht artgerechte Einzelhaltung und der falsche Umgang haben Karlotta haben in ihrem einjährigen Leben gelehrt, dass von Menschenhänden nichts Gutes kommt. So geht sie auf Abwehr, wenn eine Hand ihr zu nahe kommt, heißt es in der Mitteilung weiter. Sobald Karlotta in artgerechter Gruppenhaltung in einem erfahrenen und geduldigen neuen Zuhause angekommen ist, wird die Widderdame so zutraulich werden, wie ihre Rasse beschrieben wird, endet die Mitteilung. Mehr zu Karlotta im Tierheim unter Tel.: ( 09321) 5063 oder online unter www.tierheim-kitzingen.de