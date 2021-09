Kitzingen vor 29 Minuten

Tier der Woche in Kitzingen: Mopsi sucht ein Zuhause

Für den dreijährigen Pekinesen-Mix Mopsi das ideale Zuhause zu finden, könnte etwas komplizierter werden, denn Mopsi ist bei seinem Wunsch nach einem eigenen Zuhause ziemlich speziell. Als typischer Vertreter der Pekingesenrasse ist der kleine Kerl sehr süß, intelligent und lernwillig, aber auch sehr selbstbewusst, wie das Kitzinger Tierheim mitteilt. Mopsi ist verträglich mit Artgenossen, daher kann er gerne als Zweithund gehalten werden. Ein Familienhund ist Mopsi allerdings nicht. Am liebsten würde er in einen Einpersonenhaushalt ziehen, am besten zu einem alleinstehenden Frauchen, das Erfahrung mit der Rasse hat. Ganz wichtig ist für ihn ein Garten und natürlich sollte Mopsi aufgrund seiner kurzen Beinchen keine Treppen steigen. Infos unter Tel.: (09321) 5063.