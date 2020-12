Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Getigerter Teddy

Teddy, der getigerte Kater, wurde am 5. August geboren, seine graue schildpattfarbene Freundin Gracy am 12. Juli. Beide sind geimpft und gechipt und im Tierheim zu allerbesten Freunden geworden, weswegen sie auch nur zusammen vermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims. Menschen mit Zeit, Liebe und Geduld werden bald das Vertrauen der anfangs noch etwas schüchternen Gracy gewinnen. Mit der Hilfe ihres mutigen Freundes, der sehr aufgeschlossen, anhänglich und verschmust ist, wird das keine Schwierigkeit sein. Die beiden Kätzchen sind altersbedingt sehr neugierig und verspielt und möchten nach einer Eingewöhnungszeit und Kastration Freigang bekommen. Wer sich für die beiden Kätzchen interessiert, kann sich im Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063 melden.