Kitzingen vor 1 Stunde

Tier der Woche: Ein Zuhause für Blümchen

Blümchen wurde ungepflegt, verstört und schlecht ernährt ausgesetzt. Nun wünscht sich die kastrierte circa fünfjährige Kaninchendame ein artgerechtes Zuhause mit viel Auslauf. Da sie an einem chronischen Schnupfen leidet, muss Blümchen leider auf die Gesellschaft von Artgenossen verzichten und in Einzelhaltung vermittelt werden, heißt es in einer Mitteilung des Kitzinger Tierheims. Mehr Infos zu Blümchen gibt es für Interessierte beim Tierheim unter Tel.: (09321) 5063.