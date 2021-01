Kitzingen vor 53 Minuten

Tier der Woche: Afri sucht ein besonderes Zuhause

In ihrem bisheriges Leben hat die circa elfjährige Schäferhündin ohne ausreichende Ansprache als Wach- und Schutzhund auf einem Gelände gelebt. Mit Ablenkung und Leckerchen haben erfahrene Trainer Afri beigebracht, Situationen auszuhalten, in denen sie früher ausgerastet wäre. Das zeigt mal wieder, wie begeisterungs- und lernfähig alte Hunde sind, teilt das Tierheim in Kitzingen mit. Trotzdem ist Afri kein total unkomplizierter Hund geworden. Daher wird für sie ein besonderes Zuhause gesucht, in dem sie Einzeltier ist, wo keine Kinder sind und wenig Besuch kommt. Da Afri erst auf ihre alten Tage gelernt hat, die Anwesenheit von Artgenossen und fremden Menschen zu tolerieren, sollte sie möglichst ländlich leben mit einem sicher eingezäunten Grundstück, aber natürlich sehr viel Zuwendung und Liebe. Mehr zu Afri im Internet unter www.tierheim-kitzingen.de/tiervermittlung/vermittlungshilfe/ und Tel.: (09321) 22715.