Ein großes Aufgebot gab es am Sonntag in der Volkacher Pfarrkirche St. Bartholomäus für Gerlinde und Josef Pfaff, die nach 40 Jahren Mesnerdienst in der Kirche in den Ruhestand gegangen sind. Werner Hetterich vom Mesnerverband der Diözese Würzburg hatte extra die aufwendig bestickte Mesnerfahne mitgebraucht und überreichte dem Ehepaar Pfaff die Ehrenurkunde von Bischof Franz Jung sowie die Goldene Ehrennadel des Mesnerverbandes. Blumen und weitere Geschenke gab es von Heike Maiberger, Vorsitzende des neuen Gemeindeteams, und dazu Glückwünsche von Pater Philippus Eichenmüller vom Pastoralen Raum St. Benedikt Schwarzach, in dem Volkach seit Oktober eingegliedert ist.

Hetterich dankte dem Ehepaar für seinen jahrelangen Dienst und für den Eifer und das Engagement über vier Jahrzehnte. Josef Pfaff war damals auch Gründungsmitglied beim Mesnerverband gewesen. Der Vertreter des Mesnerverbandes betonte, wie wichtig der persönliche Glaube für diesen Dienst sei, der auch für Gerlinde und Josef Pfaff immer eine große Rolle gespielt habe.

Viele Aufgaben laufen im Hintergrund

Pater Philippus ging bei seiner Laudatio auf die vielfachen Aufgaben der Mesner ein mit vielen Dingen, die im Hintergrund laufen und die man beim Gottesdienst nicht sehe, die aber notwendig seien, damit ein Gottesdienst stattfinden könne. Dazu gehören die Kerzen, die Kirchenwäsche und auch die Pflege von Ministrantenkleidung und Messgewändern. Pater Philippus sah in den 40 Jahren viele Höhen und Tiefen, viele Enttäuschungen, aber auch viel Schönes. Diese sollten die Pfaffs in Erinnerung behalten und so im Rückblick über die weniger schönen Zeiten hinwegsehen.

Von Pater Philippus gab es noch besonderen Dank für die Betreuung der Ministranten in der Sakristei. Diese waren zahlreich zur Mitgestaltung des Gottesdienstes gekommen und stellten sich nach dem Gottesdienst zu einem Erinnerungsfoto mit dem Jubelpaar auf.

Als Höhepunkte ihres jahrelangen Mesnerdienstes berichteteten Gerlinde und Josef Pfaff von einigen Bischofsbesuchen, auch vom Abt von Münsterschwarzach und überhaupt von den großen Festen und Feiertagen. Hier war immer viel Engagement gefragt und es habe viel Freude gemacht.