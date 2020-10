Bei der THW-Ortsgruppe in Kitzingen zeigten sechs Prüflinge – darunter zwei Frauen -, was sie in ihrer sechsmonatigen Grundausbildung gelernt haben. Anders als gewohnt nahm die Ortsgruppe die Prüfungen geschützt durch Mund-Nasen-Masken unter der Leitung von Helmut Sattler selbst ab.

An sechs Stationen ließen sich die Prüfer die Kenntnisse der Prüflinge beim Umgang mit Seilen und Leitern, der Inbetriebnahme eines Stromerzeugers mit Tauchpumpe, eines Trennschleifers mit Verbrennungsmotor, das Bewegen von Lasten mit einfachen Mitteln und Zuggeräten, die Absicherung einer Einsatzstelle und Sicherung einer Person zum Transport sowie Arbeiten mit dem hydraulischen Rettungssatz zeigen.

Ein besonderes Augenmerk galt der Einhaltung geltender Unfallverhütungs- und Schutzvorschriften, ebenso der Corona-Schutzmaßnahmen, die im übrigen auch bei Hilfseinsätzen zu beachten sind.

Zusätzlich zur üblichen Ausbildung kam daher die Beachtung von Hygienevorschriften in vier Risikostufen hinzu, gleichzeitig war nur eine begrenzte Personenzahl im Gebäude zugelassen.

Wie der Ortsbeauftragte Alexander Fischer ergänzte, dürfen Mitglieder älter als 63 Jahren nach Gesundheitsuntersuchungen noch eingesetzt werden.

Auf die Prüfung hatten sich alle Teilnehmer in ihrer Grundausbildung mit 75 Ausbildungseinheiten in Theorie und Praxis vorbereitet. Zu den Prüfungsvoraussetzungen gehören die Grundimpfungen für Hepatitis A und B, eine Basisschulung im Digitalfunk und in psycho-sozialer Notfallversorgung (PSNV) sowie Erster Hilfe.

Mit der bestandenen Abschlussprüfung können alle Prüflinge nun an Einsätzen teilnehmen und sich in weiteren Fachlehrgängen gezielt darauf vorbereiten.

In der Grundausbildung wurden neben den handwerklichen Tätigkeiten rechtliche Grundlagen, gesetzlicher Auftrag und Struktur des THW sowie die Grundzüge des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes vermittelt. Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung werden die jungen Helfer je nach Eignung im technischen Zug oder in den Fachgruppen eingesetzt.

Der THW-Ortsverband Kitzingen verfügt derzeit über etwa 90 Helfer, darunter 50 einsetzbare Kräfte, 20 Junghelfer und 20 Helfer in der Alters- und Ehrengruppe. Wer sich für das THW und seine Arbeit interessiert, kann sich gerne an den Schulungsabenden immer dienstags ab 19 Uhr umsehen.