"Ich bin jetzt 64 Jahre als und denke, es an der Zeit ist abzutreten und die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben", erklärte Harald Schütz in der Hauptversammlung der Kitzinger Heizungs- und Sanitär-Innung (SHK-Innung) und stellte das Amt des Obermeisters zur Vefügung. Der ehemalige Obermeister und heutige Handwerkskammer-Präsident Michael Bissert schlug den Mainstockheimer Thomas Lößlein als den Nachfolger vor und er erhielt bei der einstimmigen Wahl einen großen Vertrauensbeweis.

Kasse macht leichtes Minus

"Ich verspreche, dass ich mich für alles einsetzen werde, was unsere Mitglieder und Betriebe betrifft", versicherte der frisch gewählte Obermeister, der bislang der Stellvertreter war. Neuer Stellvertreter wurde der Mainbernheimer Thomas Kramer. Die weiteren drei Vorstandsmitglieder sind Robert Hartmann, Axel Weigand und Gerhard Ackermann. Als Lehrlingswart fungiert Stefan Ritz und als Geschäftsführerin wirkt Christine Keppner-Siegert, die auch das Amt der Schriftführerin bekleidet. Die Rechnungsprüfung obliegt Roger Lindholz und Harald Schütz. Prüfungsausschussvorsitzender ist Axel Weigand und seine Beisitzer sind Robert Hartmann, Stefan Ritz und Thomas Kramer. Thomas Lößlein vertritt die Interessen der Innung in der Kreishandwerkerschaft. Dem Berufsbildungsausschuss gehören Michael Rügamer und Wolfgang Busigel an.

Obermeister Schütz informierte über die anstehenden Lohnerhöhungen von vier Prozent in diesem Jahr und weiteren 3,6 Prozent im kommenden Jahr für die Beschäftigten. Die Branche hat bayernweit 4300 Betriebe mit 40.000 Fachkräften. Geschäftsführerin Christine Keppner-Siegert gab einen Einblick in die finanzielle Lage der Innung, die leicht Minus macht, weil die Kitzinger Innung die in den vergangenen Jahren gestiegenen Abgaben an den Landesverband nicht über die Beiträge an die Mitgliedsbetriebe weitergegeben hat.

Innung spendet 1000 Euro für Ukraine-Hilfe

Schütz erklärte außerdem, dass die Handwerkskammer für Unterfranken eine Ukraine-Hilfe gestartet hat und alle Innungen zum Mitmachen aufgerufen hat. Einmütig beschlossen die Innungsmitglieder, der Polen-Hilfe 1000 Euro zu spenden. "Ihre Unterstützung hilft nicht ausschließlich den Geflüchteten, es ist ebenso eine klare Unterstützung für Demokratie und Freiheit in Europa", bekräftigt Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul die Aktion. Die polnische Partnerkammer in Danzig ist eng in die Flüchtlingshilfe eingebunden. Sie setzt sich unter anderem für Waisenkinder aus der Ukraine ein, was die hiesigen Handwerker gerne unterstützen.