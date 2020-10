Mönchsondheim vor 5 Stunden

Themenführung: Wirtshausg'schichtli im Kirchenburgmuseum

Bei einer öffentlichen Führung im Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim am Sonntag, 11. Oktober, erleben Besucher von 14 bis 15 Uhr fränkische Wirtshausg'schichtli, heißt es in einer Ankündigung des Museums. Was wäre ein Dorf ohne sein Wirtshaus? Die Dorfwirtschaft war und ist seit Generationen Mittelpunkt jeder Dorfgemeinschaft. Im Wirtshaus traf man sich zum Austausch, zur Familienfeier, zu traditionellen Dorffesten oder nach dem sonntäglichen Kirchgang. Vom Stammtisch aus wurde seit eh und je große Politik gemacht. Das Wirtshaus hatte also schon viele Funktionen. Nicht zuletzt war es neben einem Ort der Begegnung auch immer ein Garant für das leibliche Wohl. Kein Wunder also, dass das Wirtshaus auch Ursprungsort vieler Anekdoten und Geschichten ist. Bei dieser Themenführung liegt der Schwerpunkt auf dem historischen Gasthaus "Schwarzer Adler", der fränkischen Wirtshauskultur und fränkischen Mundart.