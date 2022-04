Volkach vor 24 Minuten

Theater-Uraufführung an der Mädchenrealschule

In den letzten Tagen vor den Osterferien verwandelte sich die Aula der Mädchenrealschule Volkach in eine echte Theaterbühne, denn es war an der Zeit für die Uraufführung des Theaterstücks "Zwei Reisen sind zwei zu viel", das die Theatergruppe der Schule selbst geschrieben hatte. Unter der Leitung von Dietke Sparenberg, Theaterpädagogin am Kindertheater Chapeau Claque in Bamberg, zauberten die Schülerinnen ein Stück auf die Bühne, in dem die Akteure eine spannende Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unternahmen, weil die Zeitportale hinter dem Rücken der Zeitwächter manipuliert worden waren. Nachdem alle Personen wieder in die eigene Zeit zurückgefunden hatten, war die Aula erfüllt von Applaus, den sich die spielenden Schülerinnen für ihre eindrucksvolle Leistung mehr als verdient hatten.