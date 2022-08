Kleinlangheim vor 13 Minuten

Theater und Wirtshausliedersingen in der Kirchenburg

Im Ambiente der historischen Kirchenburg Kleinlangheim gibt es am Montag, 15. August, um 19.30 Uhr wieder Wirtshausliedersingen mit Tilo Gernert und Theater. Die Theatergruppe unter der Leitung von Elfriede Sinn führt bei Anbruch der Dunkelheit das kurzweilige Stück "Die Nacht der Nächte" - amüsante und erregende Geheimnisse in einem Brautgemach - auf, heißt es in der Ankündigung. Vor und nach der Theateraufführung ist Wirtshausliedersingen und Unterhaltung in der Kirchenburg angesagt. Für das leibliche Wohl sorgt der Gesangverein Kleinlangheim. Bei Regenwetter findet nur das Wirtshausliedersingen im Rieneckergaden statt. Der Eintritt ist frei.