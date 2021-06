Am Sonntag, 4. Juli, veranstaltet die Kulturgemeinde Castell im Schlossgarten wieder ihr Theater mit Picknick. Der Fränkische Theatersommer spielt um 18 Uhr die berühmte Komödie "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare, kündigen die Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

"Eine Dichtung, die die Erde tanzen macht", so beschreiben die Schauspieler selbst diese berühmte Kommödie, in der sich Liebespaare suchen, verlieren und wieder finden. Das Stück – wegen seiner vielfältigen Inszenierungsmöglichkeiten sehr populär – handelt von Beziehungen zwischen den Geschlechtern auf unterschiedlichsten Ebenen der menschlichen Gesellschaft und einer zauberhaften Feenwelt. Und erst als sich die Naturgeister wieder besänftigen und versöhnen, erfüllt sich ein dreifaches Hochzeitsglück, das jedes Seifenoper-Happy-End in den Schatten stellt.

Bereits ab 16 Uhr können im Schlossgarten die im Weinstall Castell vorbestellten Picknickkörbe oder selbst Mitgebrachtes verzehrt werden. Bei ungünstiger Witterung findet die Aufführung in der Reithalle statt. Karten zu 22 Euro sind erhältlich per E-Mail an: office@castell-kulturgemeinde.de