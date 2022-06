Kitzingen vor 1 Stunde

Theater in der Alten Synagoge Kitzingen

Am Samstag, 2. Juli, führt die Theatergruppe der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg „Etcetera“ um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen ihr aktuelles Stück „2150“ auf, heißt es in der Ankündigung. Zum Inhalt: Nach vielen Jahren kommen Menschen vom Planeten Esfira auf den Planeten Erde zu Besuch, um nach den Menschen dort zu sehen. Es kommt zu verschiedenen Begegnungen zwischen ihnen und vielen Überraschungen. Der Einfluss der Erdenmenschen nimmt einen dramatischen Verlauf... Der Eintritt ist frei.