Wiesentheid vor 7 Stunden

Thea Zwanziger zeigt ihre Werke im Wiesentheider Schafhof

Ein Farbenrausch: Thea Zwanziger stellt am Wochenende im Schafhof in Wiesentheid aus. In ihrem künstlerischen Schaffen spielen Farben eine große Rolle. Gerne verwendet die Hobbykünstlerin aus Burghaslach "schöne, kräftige Farben", wie sie selbst sagt. Unter dem Titel "Farbenrausch" ist eine Auswahl ihrer vielfältigen Werke an diesem Wochenende von Freitag, 2. Oktober bis einschließlich Sonntag, 4. Oktober, im Schafhof in Wiesentheid zu sehen.