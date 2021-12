Seit Anfang Dezember gibt es in Iphofen ein thailändisches Massagestudio. Die gebürtige Thailänderin Chantra Then hat sich in der Mainbernheimer Straße 2, wo früher ein kleines Reisebüro war, ihren Wunschtraum erfüllt, wie es im Schreiben an die Presse heißt. In monatelanger Eigenarbeit haben sie und ihr Ehemann Rudi Then die Räume eingerichtet. Bürgermeister Dieter Lenzer gratulierte zur Eröffnung.

Then hat über 15 Jahre lang in einem Massagestudio in Bangkok gearbeitet und dort die traditionelle Thai-Massage Nuat Phaen Boran (Massieren nach uraltem Muster) gelernt. Außerdem werden klassische Rücken-Nacken-Massagen, Fuß-, Kräuterstempel- oder Hot-Stone-Massagen angeboten.

Termine können ab sofort vereinbart werden unter Tel.: (0176) 86245722.