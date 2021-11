Yaowapha Thipat hat kürzlich ihr neues Studio für traditionelle Wat Po Thai-Massage in Nenzenheim in der Neubausiedlung "Am Hohlbügelsteig" eröffnet. Dort behandelt die Thailänderin Jung und Alt mit Streckpositionen und Dehnbewegungen, Gelenkmobilisationen und Druckpunktmassagen.

Erlernt hat Thipat spezielle Techniken wie Fußreflexzonen-Massage oder Akupressur während eines sieben Jahre dauernden Studiums in Bangkok. Nach ayurvedischer Lehre gehören dazu sanfte Dehnungsübungen oder rhythmischer Druck von Handballen, Daumen, Knien, Ellenbogen und Füßen. Die Anwendungen nach den Regeln einer rund 5500 Jahre alten Massage-Technik findet auf einer rund 300 Kilogramm tragenden Liege statt. Zum Einsatz kommen auch verschiedene Öle und heiße Steine. Die Wat-Po-Massage ist eine ganzheitliche, bei der Fuß- und Beinreflexzonen bis hin zu Kopf und Gesicht behandelt werden.

Nach Stationen in Güntersleben und Höchberg ist die seit vielen Jahren schon in Deutschland lebende Yaowapha Thipat vor wenigen Monaten zu ihrem Lebensgefährten nach Nenzenheim gezogen, der das Studio sowie den Empfangsraum mit fernöstlichen und floralen Elementen gestaltet hat. Wat Po ist der Name eines buddhistischen Tempels im Zentrum der historischen Altstadt von Bangkok, in dem seit Jahrtausenden die traditionelle thailändische Heilkunst gelehrt wird.